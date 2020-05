Kampf um Notre Dames einmalige Stimme

Beim Brand von Notre Dame ging auch die einmalige Akustik der Kathedrale in Flammen auf. Nun feilen Forscher mit modernsten Methoden daran, dem Wahrzeichen seine Stimme wieder zurückzugeben.

Für Brian Katz und sein Team waren es eher unspektakuläre, dafür aber hochkonzentrierte Tage. Damals im Jahr 2013. Als sie jeden Morgen das atemraubende Kirchenschiff von Notre Dame betraten und an allen Ecken, Enden und in jedem noch so kleinen Seitenschiff Mikrofone und Lautsprecher installierten.

Notre Dame als Schallkarte

Ziel der kleinen Forschergruppe rund um den Pariser Akustik-Experten Brian Katz war es, den einmaligen Klang von Notre Dame zu analysieren und digital zu kartografieren. „Wir erstellten ein so genanntes geometrisches akustisches Modell“, erinnert er sich zurück. „Das ist wie ein 3D-Modell, das wir mit Hilfe von Grundrissen, Zeichnungen, 3D-Scans und eben unseren Messungen damals errechnet haben.“