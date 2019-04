Notre-Dame: Darum breiteten sich die Flammen so schnell aus

Weltweit hielten die Menschen am Montagabend den Atem an, als sich die Nachricht über das Feuer in der Kathedrale Notre-Dame de Paris verbreitete. Bilder der in den Nachthimmel lodernden Flammen waren auf allen Social-Media-Kanälen zu sehen. Dienstagmorgen dann die Nachricht: Der Brand ist vollständig gelöscht, das monumentale Bauwerk teilweise geblieben. Auch zahlreiche in der Kathedrale aufbewahrte Kunstschätze und Reliquien - etwa die Dornenkrone Jesu - konnten gerettet werden. In vielen Ländern zeigte man sich über den Brand bestürzt, auch in Wien läutet die Pummerin als Zeichen der Solidarität, auf der Hofburg wehte die französiche Flagge.

In Paris leitete die Staatsanwaltschaft indes eine Untersuchung ein - denn einige Fragen sind offen und die Brand-Ursache liegt derzeit noch im Dunkeln.

Schwachstellen entdeckt

Nach dem verheerenden Brand in der Pariser Kathedrale Notre-Dame haben Fachleute „einige Schwachstellen“ im Gebäude entdeckt. Diese betreffen vor allem das Gewölbe, also die Gebäude-Decke, sagte Innen-Staatssekretär Laurent Nuñez am Dienstag. „Im Ganzen hält die Struktur gut“, fügte er hinzu.