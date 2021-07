Zahl der Todesopfer in Deutschland auf mehr als 130 gestiegen

So ist in der Nacht auf Samstag im Landkreis Heinsberg ein Damm der Rur gebrochen. 700 Anwohner wurden daraufhin evakiert.

Der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier kommt am Samstag in den von der Flutkatastrophe besonders hart getroffenen Rhein-Erft-Kreis (Nordrhein-Westfalen), Deutschlands Bundeskanzlerin Angela Merkel sicherte Hilfe zu und plant einen baldigen Besuch in der schwer verwüsteten Region in Rheinland-Pfalz.