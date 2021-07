Deutschland: „Noch deutlich mehr Tote zu befürchten“

Der schmale Fluss füllte plötzlich das ganze Tal aus. Mit einer Strömung, die alles mitriss, was sich in den Weg stellte: Autos, Brücken, Möbel. Ein beißender Geruch geht jetzt von dem Fluss aus, der sonst so friedlich durch die prachtvollen kleinen Urlaubsorte fließt. „Es stinkt so sehr, dass man irre Kopfschmerzen kriegt“, sagt ein junger Mann. „Das liegt am Öl, das in die Ahr geflossen ist, aus den Tanks“, erklärt ein älterer Herr, der nasse Sessel und Stühle von der Straße fischt.