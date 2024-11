Fluorid-Stopp im Trinkwasser: Trumps Vorhaben in den USA sinnvoll?

Donald Trump steht seine zweite Amtszeit als 47. Präsident der Vereinigten Staaten bevor. Mit dem politischen Wiedereintritt des Republikaners werden einige Veränderungen einhergehen. Zur Diskussion steht auch, Fluorid aus dem amerikanischen Trinkwasser zu verbannen. Was sind die Hintergründe und wie sieht es mit dem Fluoridgehalt in Österreichs Leitungswasser aus?

Im Gegensatz zu Österreich oder Deutschland ist das Trinkwasser in den USA mit Fluorid angereichert, um die Zahngesundheit der Bürger positiv zu beeinflussen. Härterer Zahnschmelz, verbesserte Kariesprophylaxe: Der Zusammenhang zwischen Fluoridzufuhr und verminderter Karies wurde durch eine zufällige Häufung entdeckt. In Gebieten, die fluoridhaltiges Wasser aufweisen, hatten die Bewohner seltener Karies.

Weniger Karies, aber erhöhte Bleiwerte

Wissenschaftlich belegt wurde dies in mehreren Studien, unter anderem in einer Publikation im American Journal of Preventive Medicine. Der Untersuchung zufolge schützt mit Fluorid angereichertes Wasser Kinder in den USA vor Karies, jedoch hatte ein kleiner Anteil der Probanden auch erhöhte Bleiwerte im Blut.