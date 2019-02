Zu viel Zahnpasta: Was Fluorid bei Kindern auslösen kann

Natürliches Fluorid

Das Spurenelement kommt natürlicherweise in manchen Lebensmitteln wie Tee und Meeresfisch sowie in Trinkwasser vor. Der Zusammenhang mit verminderter Karies wurde durch eine zufällige Häufung entdeckt: In Gegenden, in denen Fluorid in Trinkwasser vorkam, hatten die Menschen häufiger weiße Flecken auf den Zähen und seltener Karies.

Nachdem der Zusammenhang bestätigt war, begannen einige Länder ihr Trinkwasser zu fluoridieren, darunter die USA, Australien und Irland. Die meisten europäischen Länder, darunter Österreich, setzen dem Trinkwasser kein Fluorid bei.