Wiedergeburt der Notre-Dame: Eröffnung am 7. Dezember

aus Paris Simone Weiler

Als vor wenigen Tagen zum ersten Mal seit mehr als fünf Jahren die Glocken des Nordturms von Notre-Dame läuteten, war es, als appellierten sie an die Vorfreude aller. Seit dem Brand am 15. April 2019 befand sich hier eine Baustelle, das Monument blieb von der Öffentlichkeit abgeschottet. Das ändert sich ab 7. Dezember mit der Wiedereröffnung in großem Pomp. Am Folgetag zelebriert Erzbischof Laurent Ulrich die erste Messe. Teilnehmen dürfen nur ausgewählte Besucher, etwa Staats- und Regierungschefs, hochrangige Geistliche und einige der 2.000 am Wiederaufbau beteiligten Handwerker.

Ihnen allen sowie den Spendern wird Präsident Emmanuel Macron in einer ersten Ansprache auf dem Vorplatz der Kathedrale am 7. Dezember danken. Ein letzter Besuch der Baustelle, die er bereits sechsmal besichtigt hat, ist am 29. November geplant. Von Anfang an hatte Macron diese zu seinem Herzensprojekt erklärt. Nur einen Tag nach dem Brandunglück verkündete er in feierlichem Ton bei einer Fernsehansprache, die Franzosen seien "ein Volk der Erbauer" und versprach, das Meisterwerk der Gotik könne in nur fünf Jahren restauriert werden. Und zwar "noch schöner als zuvor".