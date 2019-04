Kathedrale Notre-Dame brennt - Turm eingestürzt

In der Kathedrale Notre-Dame in Paris ist am Montagabend ein Feuer ausgebrochen. Auf TV-Bildern war eine große Rauchsäule über dem Pariser Wahrzeichen zu sehen. Die Polizei gab zunächst keine Informationen bekannt.

Nach Informationen der Nachrichtenagentur AFP könnte der Brand mit Renovierungsarbeiten zusammenhängen. Er sei auf dem Dachboden ausgebrochen und gegen 18.50 Uhr entdeckt worden.

Die Feuerwehr teilte mit, zahlreiche Feuerwehrleute seien im Einsatz. "Ein schreckliches Feuer wütet in der Kathedrale Notre-Dame in Paris", teilte Bürgermeisterin Anne Hidalgo auf Twitter mit. Ihr Sprecher erklärte, das Gelände sei geräumt worden.

Wie Agenturen übereinstimmend berichten, ist mittlerweile auch einer der beiden Türme eingestürzt.