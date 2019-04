Reaktionen auf Drama von Notre-Dame: "Teil von uns allen brennt"

Bundespräsident Alexander Van der Bellen meldete sich Montagabend via Twitter zu den Flammen in der Pariser Kathedrale Notre Dame. "Wir sind heute in Gedanken in Paris" ließ er über den Kurznachrichtendienst wissen wissen.

Auch Bundeskanzler Sebastian Kurz ( ÖVP) meldete sich zur Tragödie via Twitter zu Wort. Notre Dame sei "eines der schönsten Bauwerke der französischen Geschichte". "Wir hoffen, dass kein Mensch verletzt ist. Unsere Gedanken sind in Paris."