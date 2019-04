Kathedrale von Notre-Dame: Ein bröckelnder Mythos

Überfällige Renovierungen

Es blieb bis heute die letzte umfassende Instandsetzung. In den 1990er Jahren wurde allerdings die Frontseite gereinigt. In den vergangenen Jahren wurde bekannt, dass das Wahrzeichen im Herzen der französischen Hauptstadt ein großes Problem hat: An vielen Stellen bröckelt die Bausubstanz, das vom Staat bereitgestellte Budget reichte nicht für eine umfassende Sanierung. Deshalb setzte die Kirche 2018 auf private Wohltäter. Eine Spendenkampagne sollte den stolzen Betrag von 100 Millionen Euro auftreiben.

Das nun ausgebrochene Feuer soll nun tragischerweise bei Renovierungsarbeiten ausgebrochen sein.

Flammen sind kilometerweit zu sehen