Landen die USA oder China als nächstes bemannt auf dem Mond?

Das militärische Raumfahrtbudget der USA ist offiziell nur etwa 20 Prozent höher als das der NASA. Genau bestimmen lässt sich das nicht, denn im US-Militärbudget sind soviele klassifizierte Projekte drin, dass man den tatsächlichen Umfang nur vermuten kann. Offiziell weist das Pentagon etwa 30 Milliarden Dollar aus, die NASA beantragt für nächstes Jahr 27 Milliarden, wird sie aber nicht bekommen. Und dann gibt es noch andere Organisatonen, die Raumfahrtbudgets haben, wie zum Beispiel NOAA, die alle zwei, drei Jahre einen Wettersatelliten starten. Mit einer groben Daumenpeilung über die militärischen "Geheimprojekte" betragen die kompletten institutionellen Raumfahrtausgaben der USA so um die 65 Milliarden Dollar pro Jahr.

Und Europa?

Die ESA hat ein Jahresbudget von rund sieben Milliarden Euro. Dazu kommen noch rund zwei Milliarden für Projekte der EU für Galileo, Kopernikus und technologische Förderprogramme sowie vielleicht nochmal eine Milliarde für militärische Satelliten, die aus dem Verteidungshaushalt der Länder bezahlt werden. In sehr fetten Jahren kommt man also auf grob gerundet auf etwa 10 Milliarden für die institutionelle Raumfahrt in ganz Europa. Was weiß man über das chinesische Budget?

Bei China gibt es immer keine ganz frischen Angaben. 2020 waren es offiziell etwa 10 Milliarden Dollar. Für 2024 wird das in Richtung 15 Milliarden laufen. Wenn man davon ausgeht, dass der Preis der "Mannstunde" in China etwa 40 Prozent der in den westlichen Industrienationen beträgt, entspricht das also einem Äquivalent von aufgerundet etwa 25 Milliarden Euro. Aber auch hier ist der Militärsektor mit seinen Geheimvorhaben schwer abzuschätzen. China macht hier nicht so den Unterschied wie die USA, das geht da fließend ineinander über. Am Ende werden sie bei etwa 15 "offiziellen" Millairden landen, die aber - wegen der wesentlich niedrigeren Stundensätze erst hochgerechnet werden müssen. Ganz grob über den Daumen ist das somit ein 40 bis 45 Milliarden-Äquivalent.

Welche Rolle spielen private Weltraum-Unternehmen?

Die genannten Summen hier beziehen sich ausschließlich auf institutionelle Finanzierung. Der private Sektor nimmt aber auch in China langsam einen immer breiteren Raum ein, wenngleich es dort noch kaum finanzstarke Firmen wie SpaceX, Blue Origin, Amazon, Rocket Lab und andere gibt, die jährlich viele Milliarden Dollar für private Raumfahrt-Investments wie z.B. die Starlink- oder Kuiper-Konstellationen oder die Raketenentwicklungen wie die Neutron, das Starship oder die New Glenn ausgeben.

Ist es ein Vor- oder Nachteil, dass die USA ihre Mondlandung gemeinsam mit Elon Musk durchführen? Im Grundsatz war die "Kooperation mit Privatfirmen" schon im Apollo-Programm vor mehr als 50 Jahren gängige Praxis. Wenn wir uns die Saturn V ansehen: Die erste Stufe wurde von Boeing gebaut, die zweite von North American genauso wie die Apollo-Raumkapsel, die dritte Stufe kam von Douglas. Die Mondfähre von Grumman. Die NASA fungierte damals als Generalunternehmer, der all diese Privatfirmen beaufsichtigte. Wir sind jetzt nur insofern einen Schritt weiter, dass die Aufsicht der NASA über die Entwickler von Raumfahrzeugen geringer ist als damals. Idealerweise ist es heute aber so, dass die NASA einfach Transportleistungen mit einem bestehenden privaten System kauft, und sich an Entwicklungskosten bestenfalls noch beteiligt, aber erwartet, dass der größere Teil von der Industrie kommt. In der Regel ist natürlich die NASA dann der erste Kunde eines solchen Systems, bevor es sich dann auch privatwirtschaftlich weiterentwickelt. Ein gutes Beispiel sind die bemannten Raumfahrzeuge von SpaceX, die für die NASA entstanden sind, die aber in der Zwischenzeit gar nicht so selten für rein private Zwecke eingesetzt werden. Privatkunden wie die NASA kaufen dann einfach die Raumtransport-Dienstleistung bei SpaceX ein. Oder mieten Raumanzüge bei Axiom Space.

China wählt hingegen einen ganz anderen Weg.

Genau, die Entwicklung von Raumfahrtsystemen liegt noch weitgehend in staatlicher Hand bei der CASC, und Privatfirmen liefern lediglich Subsysteme und Komponenten. Es ist das Vorgehen, das bei der NASA etwa vor 1965 üblich war, wo die kompletten Entwicklungen ausschließlich der Produktion in der Hand der Behörde waren. China ist hier aberin einer Umbauphase hin zu mehr marktwirtschaftlicheren Modellen und fördert das mit erheblichen Mitteln.