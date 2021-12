Ein Jahr Impfung: Wer International am schnellsten impft - und wer nicht

Es ist noch kein Jahr her, dass in Österreich die ersten Menschen ihre Corina-Impfung erhielten: Am 27. Dezember vergangenen Jahres ließen sich die fünf Menschen öffentlichkeitswirksam impfen - in Anwesenheit des nunmehrigen Ex-Bundeskanzlers Sebastian Kurz sowie des nunmehrigen Ex-Gesundheitsministers Rudolf Anschober. Die Hoffnung, dass die Impfung die ewigen Lockdowns - man befand sich im dritten - beenden würde, war groß.

Doch sollte es bald bei der Beschaffung hapern: Während Israel, die USA und Großbritannien den Impf-Turbo zündeten (Israel hatte nach zwei Wochen bereits zehn Prozent der Bevölkerung geimpft), haderte die EU in puncto Lieferung. Auch Astrazeneca, das am 28. Jänner als dritter Impfstoff zugelassen wurde, geriet bald ob der Lieferverträge in einen Streit mit Brüssel, der sich lange hinziehen sollte. Der dänische Jyllands-Posten konstatierte: „Es kann nicht überraschen, dass die Brexit-Anhänger sich darin bestätigt fühlen, dass es Großbritannien besser geht außerhalb der EU. Diese Haltung kann sich schnell auch unter den kontinentalen EU-Skeptikern verbreiten."