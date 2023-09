Ehemals meistgesuchter Mafiaboss Italiens ist tot

Italiens lange Zeit meistgesuchter Mafiaboss Matteo Messina Denaro ist tot. Der 61-Jährige starb in einer Gefängnisklinik in der mittelitalienischen Stadt L'Aquila an den Folgen eines Krebsleidens, wie die italienische Nachrichtenagentur ANSA Montagfrüh berichtete.

Der Boss der sizilianischen Cosa Nostra war nach drei Jahrzehnten auf der Flucht erst Mitte Jänner verhaftet worden.

➤ Mehr lesen: 30 Jahre auf der Flucht: Meistgesuchter Mafia-Boss Italiens verhaftet