Rechte Regierung in Italien streicht Mafia-Aufdecker Roberto Saviano aus TV

Die √Ėffentlichkeit ist sein Schutzschirm vor einer Ermordung durch die Mafia. Der in Neapel geborene Autor und investigative Journalist Roberto Saviano hat sich durch seinen Enth√ľllungsroman 2006 "Gomorrha" √ľber die Mafia-Organisation Comorra gef√§hrliche Feinde gemacht. Seither lebt er unter Polizeischutz, an geheimen Orten, bleibt an keinem Ort zu lange. Er lebt, wie er sagt, in der "Vorh√∂lle".

