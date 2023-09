Ehemaliger Harrods-Besitzer Mohamed Al Fayed tot

Mohamed Al Fayed wurde in Ägypten geboren. Seit den 1960er-Jahren war er aber vor allem in Großbritannien unternehmerisch tätig. Fulham hat Al Fayed 1997 gekauft. Der Club stieg 2001 in die Premier League auf. 2013 verkaufte Al Fayed ihn an den pakistanischen Unternehmer Shahid Khan.

Nun würdigte Fulham seinen ehemaligen Besitzer auf seiner Webseite: "Jeder, der mit Fulham verbunden ist, schuldet Mohamed Dankbarkeit für das, was er für unseren Verein getan hat. Unsere Gedanken sind jetzt in dieser düsteren Zeit bei seiner Familie und seinen Freunden."