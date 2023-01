Prinz Harrys Biografie: Früherer Sprecher von Mohamed Al-Fayed meldet sich zu Wort

Auf die Frage, wie Charles wohl über die Memoiren seines Sohnes denke, sagte Dimbleby am Samstag: "Ich kann mir nur vorstellen, dass es ihn extrem schmerzen muss, dass er sehr frustriert ist und sich sehr wünscht, das hier zu einem Ende zu bringen." Er wäre aber überrascht, wenn Harry nicht zur Krönung seines Vaters im Mai eingeladen würde: "Das würde das Feuer nur weiter anheizen."

Harry-Memoiren gießen Öl ins Feuer

Nach Einschätzung von Royal-Experte Michael Cole dürften die bereits durchgesickerten Vorwürfe aus Harrys Memoiren "eine riesige Landmine unter dem Buckingham Palace zur Explosion bringen" und das Fundament der Monarchie erschüttern. Es seien "die sensationellsten und zerstörerischsten royalen Enthüllungen" seit Prinzessin Dianas Interview mit BBC-Reporter Martin Bashir 1995, sagte der frühere Sprecher von Mohamed Al-Fayed, Vater von Dianas letztem Freund Dodi Al-Fayed, dem britischen Sender Sky News am Samstag. In dem angesprochenen Interview hatte Diana schonungslos mit ihrer Ehe mit Prinz Charles abgerechnet.

Prinz Harrys Memoiren "Spare" (deutsch: "Reserve") erscheinen am Dienstag (10. Jänner). Weil sie aber versehentlich kurzzeitig in mehrere Buchhandlungen in Spanien gelangt waren, konnten sich britische Medien bereits im Voraus Exemplare sichern und pikante Details veröffentlichen.