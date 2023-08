Diana und Co.: Die erschütterndsten Tode der Royals

Auch im niederländischen Königshaus gibt es einen tragischen Tod zu beklagen. 2012 wurde Prinz Friso beim alljährlichen Skiurlaub in Lech (Vorarlberg) von einer Lawine verschüttet. Er konnte zwar wiederbelebt werden, musste aber in ein künstliches Koma versetzt werden, aus dem er nicht mehr erwachte. Nach 18 Monaten starb er am 12. August 2013 auf Schloss Huis ten Bosch (nordöstlich von Den Haag).