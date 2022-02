Drohen uns in Europa künftig stärkere Stürme?

Österreich befindet sich in der glücklichen Lage, davon nicht betroffen zu sein, erklärt Klaus Haslinger von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG). Auch wenn Hurrikane im Atlantik weiter nach Norden ziehen, in Zentraleuropa kommen sie als gewöhnliche Tiefdruckgebiete an. „Da haben wir wenig Gefahrenpotenzial. Was uns räumlich näher ist, sind sogenannte ‚Medicanes‘.“ Dabei handle es sich um hurrikanartige Stürme im Mittelmeerraum. „Die sind aber nicht vergleichbar mit Ereignissen im Nordatlantik und außerdem sehr selten.“

Aktueller Eindruck trügt

Momentan mag es vielleicht so wirken, dass die Häufigkeit und Stärke von Stürmen in Österreich zunimmt. Dafür verantwortlich ist ein Jetstream, der gerade direkt über dem Land liegt. In 9 bis 15 Kilometer Höhe pfeift der Wind mit 300 km/h, was sich auch auf die Luftbewegung darunter auswirkt.

Im Allgemeinen schwanken die Windgeschwindigkeiten in Österreich aber um ein relativ gleichbleibendes Niveau. Der Klimawandel sorgt zwar für andere extreme Wetterphänomene wie Hitze, Dürre und heftige Niederschläge, für ein vermehrtes Auftreten von Stürmen gebe es bisher aber keine eindeutigen Anzeichen.