Orkantief Ylenia: Hunderte Feuerwehreinsätze, zahlreiche Sturmschäden

Der Frühlingssturm hat Österreich fest im Griff. Das Orkantief Ylenia fegt mit Böen mit über 160 km/h über Österreich hinwegt und bringt fragwüdige Temperaturrekorde mit. Feuerwehren sind in fast ganz Österreich im Dauereinsatz.

Temperatur-"Rekorde" purzeln bereits

Die 20-Grad Marken sind wurden bereits am frühen Vormittag überschritten: Laut Unwetterwarnzentrale uwz.at zuerst in Eisenstadt, dann in Berndorf, Wiener Neustadt und Mattersburg. In Deutschlandsberg in der Südsteiermark ist die Quecksilbersäule zwischenzeitlich auf 21,9 Grad geklettert. "Normale" Höchstwerte wären derzeit Temperaturen um die 6 Grad im östlichen Flachland. Der Klimawandel lässt grüßen. Mittlerweile wurden am Feuerkogel bei Gmunden schon 167 km/h gemessen. Hier die bisherigen stürmischsten Plätze und die aktuellen Temperatur-Rekorde in Österreich: