Turbulentes Freitagswetter: Sturmwarnung in weiten Teilen Österreichs

Von Nordwesten her verdichten sich am Samstag die Wolken und es wird vor allem am Nachmittag von Nordwesten her allmählich regnen. Anfangs ist im Norden teils noch Schnee oder Schneeregen möglich. Die Schneefallgrenze steigt aber dann rasch auf 400 bis 1000 Meter. Zeitweise aufgelockert bewölkt ist es vorerst im Süden und Westen. Der Wind verstärkt sich im Tagesverlauf und weht mäßig bis lebhaft, gegen Abend teils auch kräftig aus überwiegend westlichen Richtungen. Im Süden weht eher schwacher Wind aus Südwest. Frühtemperaturen je nach Wind zwischen minus 7 und plus 2 Grad, Tageshöchsttemperaturen 3 bis 7 Grad.

Warmer Sonntag

In der Nordhälfte startet der Sonntag mit vielen dichten Wolken, die auch einige Regen- oder Graupelschauer bringen. Die Schneefallgrenze liegt anfangs noch meist über oder um 1000 Meter, kann aber in Ober- und Niederösterreich sowie in der Obersteiermark am Vormittag noch etwas absinken, ehe die Schauer abseits vom Nordstau wieder abklingen. Am Nachmittag setzt sich immer öfter die Sonne durch. Südlich des Alpenhauptkammes kommen durch Föhneffekte kaum Schauerwolken an, die Bewölkung reißt früher auf und es wird strahlend sonnig. Der Wind bläst besonders im Alpenvorland und im Osten stark bis stürmisch aus West-Nordwest, auch im Tauernbereich und in einzelnen Föhnstrichen von Osttirol bis in die Steiermark kann es einige Stunden lang stürmisch werden! Frühtemperaturen je nach Wind zwischen minus 4 und plus 9, Tageshöchsttemperaturen etwa 4 bis 12 Grad.