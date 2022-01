Wetteraussichten: Der Jänner wird vom Winde verweht

Ab in den Süden

Auch für den Süden und Südosten des Landes wird starker Wind vorausgesagt. Dabei handelt es sich jedoch um Nordföhn, weshalb die Bedingungen in dieser Region grundsätzlich den ganzen Tag über freundlicher sind.

Wolkig wird es dann am Samstag. Zunächst bleibt es noch trocken. Am Nachmittag dürfte es nördlich der Alpen ein wenig regnen. Die Schneefallgrenze steigt auf über 1.000 Höhenmeter.

Bereits in der Nacht auf Sonntag erreichen voraussichtlich die Ausläufer eines Sturmtiefs das Land – inklusive Regen- und Schneeschauern. Vor allem vom Mühlviertel über den östlichen Donauraum bis ins Wiener Becken und am Alpenostrand wird starker Wind erwartet. „Auch beim Skifahren muss man Acht geben, denn auf den Bergen sind Orkanböen mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 120 km/h möglich. Auch größere Schneeverwehungen sind hier nicht auszuschließen“, warnt der Experte. Erst am Nachmittag beruhigt sich das Wetter wohl wieder – und es zeigt sich am vorletzten Jännertag hoffentlich ab und zu die Sonne.