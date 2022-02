"Ylenia" verursachte Sandsturm in Hollabrunn

In der Weinviertler Stadt Hollabrunn (NÖ) hat "Ylenia" am heutigen Donnerstag sogar einen Sandsturm verursacht. Der Sand sei entweder von den Schottergruben oder von den Feldern, die derzeit noch keinen Bewuchs haben, aufgestiegen, so ein Meteorologe vom Wetterdienst UBIMET.

Das geschehe aber durchwegs häufig, wenn es länger keinen ergiebigen Niederschlag gibt. Der Sand werde dann einige hundert Meter in die Luft geschleudert. So dicht wie die Sandstürme, die man aus dem Mittleren Osten kennt, seien die Sandstürme hierzulande aber nicht, so der Meteorologe.