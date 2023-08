Drei Nachrichten, die die Welt besser machen

Tausche Schulden gegen Natur? Die Idee ist nicht neu, hat aber selten so ein Ausmaß erreicht wie diese Woche in Gabun. Dem westafrikanischen Staat gelang mit der Bank of America eine Umschuldung, die ihm nun 125 Millionen Dollar ins Land spült.

➤Mehr lesen: Gute Nachrichten für Öffifahrer: Wiener Linien verdichten Intervalle

Die Bedingung: Das Geld muss in den Erhalt der Natur fließen, genauer in den des Meeres und seiner Küsten. Das soll vor allem die stark gefährdeten Buckeldelfine vor der Atlantikküste vor dem Aussterben bewahren. Zudem wird die Fischerei in Gabun stärker reguliert. Der Tausch Land gegen Schulden ist der Erste dieser Art in Afrika. Den bisher größten gab es zum Schutz der (zu Ecuador gehörenden) Galapagos-Inseln mit seiner weltbekannten Tierwelt: Die Credit Suisse hatte im Frühling ecuadorianische Staatsanleihen in Höhe von 1,6 Milliarden Dollar zurückgekauft.