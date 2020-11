Deutschland: Verlängerter Lockdown bis 20. Dezember?

Das Robert-Koch-Institut (RKI) als zuständige Seuchenbehörde meldete am Sonntag 15.741 Neuinfektionen innerhalb der vergangenen 24 Stunden - etwas weniger als vor einer Woche, als 16.947 neue Ansteckungen gemeldet wurden.

Kanzlerin Merkel hatte bereits bei den Beratungen vergangene Woche angesichts der anhaltend hohen Infektionszahlen auf einen strengeren Kurs gepocht - allerdings vergeblich. "Wir werden diese Woche wahrscheinlich genau das entscheiden, was letzte Woche in der Diskussion war", kritisierte Söder am Sonntagabend. Deutschland habe den mildesten Lockdown in ganz Europa - deshalb dauere es eben länger, bis die Zahlen wieder sinken würden. Auch Laschet schloss Ausgangssperren aus.

CSU-Chef Söder sagte in der "Bild am Sonntag", dass er für eine weitere Schließung der Gastronomie für "auf jeden Fall zwei oder besser drei Wochen" plädiere. "Mindestens so lange, bis wir wieder den Inzidenzwert von 50 erreicht haben." Eine Lockerung könnte dann auch wesentlich später kommen, denn das RKI gab den sogenannte Sieben-Tage-Inzidenzwert am Samstag mit 139 an. Der Wert gibt rechnerisch die Infektionszahl auf 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen an. Besonders hohe Werte weisen etwa Bayern, Sachsen, Berlin, Hessen und Nordrhein-Westfalen auf.