Coronavirus: Deutschland warnt vor dem "Österreich-Omen"

Leichter Rückgang

In Deutschland gab es binnen 24 Stunden mehr als 14.419 Corona-Neuinfektionen sowie 267 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus, berichtete das Robert-Koch-Institut (RKI) am Dienstag.. Am Vortag waren es mehr als 10.000 Neuinfektionen gewesen. Die Zahl der Corona-Toten stieg demnach bundesweit auf 12.814 - dies waren 267 mehr als am Vortag.

Im Vergleich zur Vorwoche verzeichnete das RKI jedoch einen Rückgang der Neuinfektionen: Vergangenen Dienstag wurden 15.332 Fälle gemeldet. Insgesamt wurden seit dem Beginn der Pandemie in Deutschland laut den jüngsten Zahlen des Instituts 815.746 Infektionsfälle registriert.