3 Jugendliche töteten Obdachlosen - und filmten die Tat

Im März 2023 haben zwei zwölf- und 13-jährige Mädchen bei Siegen eine Mitschülerin getötet. Die zwölfjährige Luisa wurde in einem Waldstück bei Freudenberg auf dem Heimweg Opfer eines Verbrechens. Die Mädchen haben die Tat gestanden.

In Wunsiedel in Bayern soll Anfang April ein zehn Jahres altes Mädchen von einem Elfjährigen in einem Kinderheim getötet worden sein. In Lohr am Main soll im September in Unterfranken in Bayern ein 14-Jähriger einen gleichaltrigen Mitschüler auf dem Schulgelände erschossen haben.

Im Jänner hatte ein 15-Jähriger eine 78-Jährige in Ellwangen in Baden-Württemberg vom Rad gestoßen haben. Die Frau starb an ihren Verletzungen. Das Motiv war unklar, beide kannten sich nicht. Wenige Tage zuvor soll der 15-Jährige einen Rollstuhlfahrer nach einem Streit umgestoßen haben.