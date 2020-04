Bürgermeister biss Polizisten und trat zurück

In einem Brief an die Partei habe der bisherige Bürgermeister auch seinen Rücktritt als Gemeinderat mitgeteilt, sagte Guijarro. Er habe eingeräumt, dass alle Beschuldigungen der Behörden wahr seien. Pastor befindet sich noch in Polizeigewahrsam.

Der Chef der Sozialistischen Arbeiterpartei des spanischen Ministerpräsidenten Pedro Sánchez in Katalonien (PSC), Miquel Iceta, sagte, die Aktionen von Pastor seien mit dem Sozialismus und „mit der Bekleidung eines öffentlichen Postens unvereinbar“. Die Partei hatte zuvor die Rücktritte von Pastor gefordert.