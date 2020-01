Krach in Katalonien: Uneins über Unabhängigkeit

Sie suchen die Unabhängigkeit von Madrid, kommen aber selbst miteinander auf keinen grünen Zweig: Das katalanische Separatisten-Bündnis in Barcelona hat es am Mittwoch vorerst zerrissen. Kataloniens Regionalpräsident Quim Torra kündigte kurzfristig eine Neuwahl an. Obwohl es offiziell noch kein Datum gibt, rechnet man in Barcelona mit Mitte Mai.

Abspaltung um jeden Preis

Die Spannungen innerhalb des Bündnisses aus Torras „Zusammen für Katalonien“ (JuntsxCat) und der linken ERC haben in den vergangenen Monaten zugenommen. Dabei ging es vor allem um die künftige Ausrichtung der Separatisten. Die liberal-nationalistische JuntsxCat folgt eisern dem Kurs, den sie unter dem damaligen Regierungschef Carles Puigdemont eingeschlagen hat und der im illegalen Unabhängigkeitsreferendum 2017 mündete: Rasche Abspaltung von Spanien um jeden Preis.