Barcelona setzt auf versöhnliche Töne gegenüber Madrid

Immerhin acht Minuten dauerte das Telefongespräch – und der Tonfall, betont man in Barcelona, sei positiv und kollegial gewesen. Vor wenigen Tagen fand dieser erste Kontakt zwischen Spaniens neuem, alten Premierminister Pedro Sanchez und Quim Torra, dem Chef der Regionalegierung in Katalonien, statt. Ein persönliches Treffen scheint erstmals in Reichweite, möglicherweise sogar in Barcelona.