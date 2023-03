Britische Polizei: Vermisstes Baby nach Wochen tot gefunden

Ein vermisstes Baby in Gro√übritannien, nach dem seit Wochen gesucht wurde, ist am Mittwoch tot gefunden worden. Wie die Polizei mitteilte, wurde das zwei Monate alte Kind in einem Waldgebiet nahe der s√ľdenglischen Stadt Brighton entdeckt.

Die Polizei hatte eine großangelegte Suchaktion gestartet, nachdem die ebenfalls seit Wochen vermissten Eltern am Montag in der Nähe angetroffen wurden.