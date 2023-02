Totes Baby in Wohnung entdeckt: Warten auf Obduktionsergebnis

Im Falle des am Mittwoch in einer Wohnung im steirischen Kapfenberg entdeckten toten Babys wollen die Behörden noch das Detailergebnis der Obduktion abwarten. Dies teilte Staatsanwaltschaft Leoben-Sprecher Andreas Riedler am Freitag auf APA-Anfrage mit. Erste Ergebnisse hatten massive Gewalteinwirkung gegen Kopf und Hals des Neugeborenen ergeben. Ein Geständnis der Mutter (27) liege vor, später solle ein psychiatrischer bzw. gynäkologischer Sachverständiger beigezogen werden.