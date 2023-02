Weil eine junge Frau stark blutend in einem Haus in der Obersteiermark gefunden wurde, alarmierten Nachbarn am Mittwoch das Rote Kreuz. In der Wohnung der 27-Jährigen aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag machten die Einsatzkräfte aber eine traurige Entdeckung: Sie fanden ein totes Neugeborenes - die ersten Ermittlungen der Polizei ergaben, dass die Steirerin den Buben direkt nach der Geburt getötet haben dürfte.

Die 27-Jährige dürfte alleine gewesen sein, als die Wehen einsetzen. Sie war bis Donnerstagvormittag noch nicht ansprechbar und musste in ein Spital eingeliefert werden, hieß es seitens der Landespolizeidirektion. Sie soll sehr viel Blut verloren haben und ist nicht vernehmungsfähig.

Ausnahmezustand

Eine Tötung direkt nach der Geburt oder noch unter dem Einfluss des Geburtsvorganges wird strafrechtlich anders qualifiziert als andere Tötungsdelikte. Das Gesetz geht von einem Ausnahmezustand der betroffenen Frau aus. Im Fall einer Verurteilung drohen sechs Monate bis fünf Jahre Freiheitsstrafe.