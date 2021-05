Boris Johnsons Charmeoffensive in Schottland

„Die einzigen, die über die Zukunft Schottlands entscheiden können, sind die Schotten“, kritisierte Sturgeon. Die Frage sei nicht ob, sondern wann. Johnson stimmte aber in seinem Gratulationsbrief an sie versöhnlichere Töne an. „Es ist meine leidenschaftliche Überzeugung, dass den Menschen im Vereinigten Königreich, und besonders in Schottland, am besten geholfen ist, wenn wir zusammenarbeiten“, schrieb er. Wie etwa beim Impfprogramm. „Das ist Team Vereinigtes Königreich in Aktion“, warb Johnson. Im Unterhaus betonte er diese Woche die über 474 Milliarden Euro, die London in der Pandemie in den Schutz von Arbeitsplätzen, „darunter jeden dritten in Schottland“, und Unternehmen gesteckt habe. „In all ihren Jahrhunderten hat sich die Union selten deutlicher bewährt“.