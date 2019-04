Boeing 737-MAX8: Software-Update dauert noch Wochen

Die Wiederzulassung der Boeing 737-MAX8 wird noch einige Wochen dauern. Das kündigte die US-Luftfahrtbehörde FAA am Montag Abend via Twitter an (siehe unten). Für die zusätzlichen Arbeiten an der Software sei mehr Zeit notwendig, heißt es.

Die FAA machte deutlich, dass das Flugverbot erst wieder aufgehoben wird, bis es ein zufriedenstellendes Ergebnis gibt. Auch die europäische Luftfahrtbehörde EASA kündigte an, die Software genau prüfen zu wollen. Erst dann kann diese wieder aufgespielt werden. Boeing hatte auch angekündigt künftig weitere Sensoren und Warnlampen einzubauen, die - wie vom KURIER berichtet - es zuvor nur gegen Aufpreis gab.