Bei Queen-Begräbnis: Australisches TV-Team erkennt Liz Truss nicht

Kleines Missgeschick im australischen Fernsehen: Beim Staatsbegräbnis für Königin Elizabeth II. hat ein Moderationsteam die neue britische Premierministern Liz Truss zunächst nicht erkannt. Als die Politikerin am Montag zusammen mit ihrem Mann Hugh O'Leary an der Westminster Abbey ankam, rätselten Peter Overton und Tracy Grimshaw vom Sender "Channel Nine" zunächst, um wen es sich handelt.

Das Duo vermutete in der TV-Übertragung, dass es sich bei Truss und ihren Mann um "minor Royals" - also weniger wichtige Mitglieder der Königsfamilie oder lokale Würdenträger handeln könnte. Sekunden später wurden die Moderatoren aber auf ihren Irrtum hingewiesen und korrigierten sich.

Elizabeth II. war am 8. September auf ihrem Landsitz im schottischen Balmoral im Alter von 96 Jahren gestorben. Zwei Tage vorher hatte sie die konservative Politikerin Truss dort noch empfangen und formell mit der Regierungsbildung beauftragt.