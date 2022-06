Queen-Feiern in London: Meterlange Festtafeln zu Ehren der Königin

Zwar keine meilenlange Tafel, jedoch eine meilenlange Party wird es in Walthamstaw im Nordosten Londons geben: Mit Straßenkünstlern, Freiluft-Disco und natürlich – schließlich sind wir in England – der Möglichkeit, Cricket zu spielen.

Die Lehrerin Hayley Peace ist mit Freundin Charlotte Thacker aus Birmingham dennoch extra für die Straßenparty in Mayfair nach London gekommen. Am späten Nachmittag sitzen sie bei einem Glas Nyetimber-Sekt, der offiziell nicht Champagner genannt werden darf, in der Plastik-Sektflöte an der Partytafel.

Die Besucher schieben sich zu dem Zeitpunkt durch den schmalen Gang, vor den Weinständen oder dem Eiswagen der Connaught-Patisserie haben sich lange Schlangen gebildet. Der hohe Blumenbogen ist Foto-Anziehungspunkt und weil die Plätze an der Tafel alle besetzt sind, lassen sich immer mehr am Straßenrand mit einer Take-away-Box nieder, etwa vom Nobel-Fish-and-Chips-Laden.