Zu Besuch bei Queen-Fans: "Sie stellt die Monarchie über alles"

Auf eine spezielle Szene kommen viele zu sprechen: Vor einem Jahr, als sie beim Trauergottesdienst ihres Mannes, Prinz Philipp, allein in der Kirche saß. Schmächtig wirkte sie inmitten der dunklen Holzreihen, durch Corona zur Isolation gezwungen. Sie war ein Vorbild.

„Leider heutzutage sehr untypisch“, sagt Derek McCulloch in einem Seitenhieb auf die Lockdown-Partys mit Boris Johnson in der Downing Street. Hatte doch eine der ausgelassenen Feiern des Premiers und seines Teams just am Tag vor dem Begräbnis stattgefunden.

Der 77-jährige Schotte Edward Miller schüttelt den Kopf. Das sei unerhört. Er sitzt auf einer der Parkbänke vor dem Schloss. Auch für ihn sind die großen Paraden nichts, anlässlich des Jubiläums wollte er aber doch näher an das Königshaus kommen. Politisch hat der Schotte zwar wenig Gutes an England anzumerken, doch gerade deshalb findet er die Monarchie so wichtig: „Sie hält uns zusammen, sie vereint uns.“ Natürlich, ob sich die Commonwealth-Länder nicht in nächster Zeit lösen werden, werde sich zeigen.