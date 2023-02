Beben in Türkei und Syrien: Bereits mehr als 22.000 Todesopfer

Eisiges Wetter

Erschwert werden die Rettungsarbeiten durch das eisige Wetter, das auch die Überlebenden bedroht, die in notdürftigen Unterkünften oder gar im Freien ausharren müssen. Die internationale Hilfe kam unterdessen immer mehr in Schwung. Die Weltbank sagte der Türkei 1,78 Milliarden Dollar (rund 1,66 Milliarden Euro) zu. Die USA kündigten ein erstes Hilfspaket in Höhe von 85 Millionen Dollar für die Türkei und Syrien an. Es gehe nun vor allem um Nahrungsmittel, Unterkünfte und medizinische Notversorgung.

In Syrien kommt die politisch schwierige Situation hinzu: Das Katastrophengebiet in dem Bürgerkriegsland ist in von Damaskus kontrollierte Gebiete und Territorien unter der Kontrolle regierungsfeindlicher und überwiegend islamistischer Milizen geteilt. Viele Häuser waren wegen der jahrelangen Kampfhandlungen schon vor den Erdstößen beschädigt.

Das UNO-Flüchtlingshilfswerk (UNHCR) stelle sich darauf ein, dass fast 5,4 Millionen Menschen Hilfe bei Unterkünften benötigen, sagte der UNHCR-Vertreter in der syrischen Hauptstadt Damaskus, Sivanka Dhanapala. Die Schätzung umfasst sowohl von der Regierung als auch von Rebellen kontrollierte Gebiete. In dem Bürgerkriegsland seien schon vor der Katastrophe 6,8 Millionen Menschen durch Kämpfe aus ihren Dörfern und Städten vertrieben gewesen.

In Notunterkünften wird es eng

Assad geht in dem Bürgerkrieg, der 2011 ausbrach, brutal gegen die eigene Bevölkerung vor. Ihm werden Verbrechen gegen die Menschlichkeit angelastet, darunter der Einsatz von Chemiewaffen. Seine Regierung beherrscht inzwischen wieder rund zwei Drittel des zersplitterten Landes - auch Aleppo. Andreas Knapp, Caritas-Generalsekretär für Auslandshilfe, reiste am Freitag ins Krisengebiet nach Aleppo. Im Gespräch mit der APA berichtete er von einem "Wechselbad der Gefühle" in der von der syrischen Regierung kontrollierten Stadt. "Die Angst der Menschen ist sehr groß", sagte Knapp. Die Lockerung der Sanktionen gegen Syrien gibt der Bevölkerung Hoffnung, ebenso das bessere Wetter, "es schneit und regnet nicht mehr", schilderte der Vorstandsvorsitzender der Stiftung Nachbar in Not und Generalsekretär für Internationale Programme der Caritas Österreich. In Aleppo selbst habe er sich die Zerstörung rein visuell größer vorgestellt, dennoch ist "praktisch jedes dritte Haus beschädigt". Mehrere Gebäude in der Stadt sind auch völlig zusammengebrochen. Die Menschen harren bei bitterkalten Temperaturen im Freien aus. "Die öffentlichen Flächen sind überfüllt, die Parks sind voll, auf den Bänken liegen Kinder und alte Menschen", berichtete Knapp. Vor allem am Abend werde es in den Notunterkünften eng.

Dem Welternährungsprogramm (WFP) gehen nach eigenen Angaben die Vorräte im Nordwesten Syriens aus. Um die Lager wieder auffüllen zu können, müssten weitere Übergänge an der Grenze zur Türkei geöffnet werden, fordert die für den Nahen Osten zuständige Managerin der Einrichtung der Vereinten Nationen, Corinne Fleischer, vor Journalisten in Genf. "Der Nordwesten Syriens, wo 90 Prozent der Bevölkerung auf humanitäre Hilfe angewiesen sind, ist ein großes Problem. Wir haben die Menschen dort erreicht, aber wir müssen unsere Vorräte wieder auffüllen." Am Freitag trafen nach Angaben der Internationalen Organisation für Migration (IOM) 14 Lkw mit Hilfsgütern im Norden Syriens ein. Sie hatten unter anderem Heizgeräte, Zelte und Decken geladen.

Wut auf Erdogan

In der Türkei sieht sich Präsident Erdogan mit immer größerer Wut der Bevölkerung konfrontiert. Viele werfen ihm und den Behörden vor, viel zu langsam und unzureichend auf die Katastrophe reagiert zu haben. Bei den im Mai anstehenden Wahlen könnte das eine entscheidende Rolle spielen, ob Erdogan sich im Amt hält. Der Präsident hat die Kritik zurückgewiesen. Die Menschen in den Erdbebengebieten sollten ihrem Staat vertrauen, sagte Erdogan, und "Lügen und Provokationen" in den sozialen Medien keine Beachtung schenken.

Am Freitag erklärte er bei einem Besuch im Katastrophengebiet zudem, dass die Hilfe nicht so schnell geleistet werde, wie die Regierung dies gerne wolle. Zudem sagte er, dass einige Menschen Märkte ausraubten und Geschäfte angriffen. Der verhängte Ausnahmezustand werde es dem Staat ermöglichen, die nötigen Strafen zu verhängen.

Das Beben mit einer Stärke von 7,7 hatte am frühen Montagmorgen das Grenzgebiet zwischen Syrien und der Türkei erschüttert und enorme Zerstörungen angerichtet. Montagmittag folgte ein weiteres Beben der Stärke 7,6 in derselben Region.