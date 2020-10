"Bauch schleift fast am Boden": "Jumbo Jet" ist der fetteste Braunbär

Sein Bauch soll fast den Boden streifen, nach all den Lachsen, die er diesen Sommer gefressen hat. Auf mindestens 630 Kilogramm schätzen ihn seine Ranger – ein formidables Kampfgewicht. „Jumbo Jet“ hat es geschafft, er ist der fetteste Bär in seinem Katami-Nationalpark in Alaska und kann sich nun den "Fat Bear-Award“ in seine Winterschlaf-Höhle stellen. Er setzte sich in dieser Saison gegen Anwärter Nummer 32 mit dem vielsagenden Beinamen "Chunk" (zu deutsch "Brocken") durch.

Zwölf Braunbären waren in dem Nationalpark eine Woche lang im Rennen, beim Finale der letzten beiden Kandidaten wurde „Jumbo Jet“ mit gut 68 Prozent der Stimmen zum klaren Gewinner. Der "Graf der Üppigkeit" sei zum Champion gewählt worden, teilte der Nationalpark im nördlichsten US-Staat mit. Jumbo Jet werde nun "fett und fabelhaft" in den Winterschlaf ziehen.

Das genaue Gewicht des über 16 Jahre alten Männchens ist nicht bekannt, im vorigen Jahr schätzten die Ranger rekordverdächtige 630 Kilogramm. In diesem Sommer habe der Bär so viele Lachse verspeist, dass er den Rückstand auf die Vorjahressiegerin aufholen konnte.