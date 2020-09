So soll das Krokodil in Thüringen gefasst werden

Wegen eines Krokodils, das möglicherweise in der Unstrut schwimmt, hängt auch am Wochenende weiter ein Huhn am Fluss. "Das Huhn hängt noch, es gibt keine Fotos", hieß es beim Landratsamt des Kyffhäuserkreises in Sondershausen. Mit dem toten Federtier an einer Schnur versuchen die Zuständigen das Krokodil seit einigen Tagen vor eine Fotofalle zu locken. Jeden Abend wird es ab- und am Morgen wieder aufgehängt, um zu verhindern, dass sich in der Nacht ein anderer Räuber - etwa ein Fuchs oder ein Waschbär - daran zu schaffen macht.

"Nicht, dass uns jemand die Spur verwischt", so eine Sprecherin. Der Fluss soll zudem weiter gesperrt bleiben. Zeugen gaben an, ein Reptil an der Unstrut beim thüringischen Schönewerda beziehungsweise in Sachsen-Anhalt gesichtet zu haben. Suchaktionen blieben erfolglos.