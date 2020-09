"Bearflix": Wo Bären-Waisen zu Serienstars werden

Wichtige Informationen über Verhalten der Tiere

Abseits von Erfolgsgeschichten über heranwachsende Babybären, will WWF die Öffentlichkeit über das Verhalten der Tiere informieren. Damit sollen in Zukunft Zusammentreffen zwischen Menschen und Braunbären friedlicher ausfallen. Bereits 150 Braunbären-Waisen sind in besagter Anlage seit 2004 gerettet und rehabilitiert worden. Im Schnitt dauert es zwei Jahre, bis die Tiere wieder in die Natur ausgesetzt werden können.

Alina Moldovan leitet die Kampagne in Rumänien für WWF: "Mit Bearflix wollen wir nicht nur die Erfolgsgeschichten rehabilitierter Bärenbabys zeigen, aber auch wichtige Informationen über die Wichtigkeit, das Verhalten und die Biologie dieser Tiere liefern", sagte sie gegenüber WPTV. Das Fundraising-Programm solle zudem Essen und Unterschlupf für die Tiere finanzieren.