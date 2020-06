Video: Tierliebe Familie befreit Bären aus Krug

Als Familie Hurt mit ihrem Boot durch einen See im US-Staat Wisconsin fuhr, staunte sie nicht schlecht: Ein Bärenjunges, dessen Kopf in einem Krug steckte, schwamm an ihnen vorbei – unfähig, sich aus der misslichen Lage zu befreien.

Die tierliebe Familie versuchte immer wieder, das Tier zu befreien, was ihr letztendlich auch gelang. Ob sich in dem Krug früher Honig befunden hatte, oder das Bärenjunges Opfer der zunehmenden Umweltverschmutzung war, ist nicht bekannt.