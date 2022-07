"Außerirdische Signale" kamen von Cannabis-Plantage

Um eine hohe und medizinisch effizient einsetzbare Ausbeute an Cannabis und dessen Wirkstoffen zu erhalten, brauchten die Hanfpflanzen Licht unterschiedlicher Wellenlänge. Vor allem das rote Licht, das in diesem Fall für das himmlische Spektakel verantwortlich war, sei essenziell. Üblicherweise würden aber in den Nachtstunden, wenn das rote Licht zum Einsatz käme, die Verdunkelungsrollos heruntergelassen. Durch einen Fehler bei der Kontrolle der üblicherweise automatischen Abläufe seien diese aber offen geblieben.

Das Unternehmen ist übrigens das Erste, das in Australien eine behördliche Lizenz zum Anbau von Cannabis für medizinische Zwecke erhalten hat. Seit drei Jahren produziert man inzwischen im kommerziellen Maßstab.