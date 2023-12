Amoklauf in Prag: Alle Opfer identifiziert, keine Österreicher darunter

Auch Österreichs Bundespräsident Alexander Van der Bellen zeigte bereits am Donnerstag seine Solidarität: "Ich bin tief schockiert von der grausamen Attacke heute in Prag, die so viele Opfer forderte. In diesen schmerzhaften Stunden sind unseren Gedanken mit dem Menschen in der Tschechischen Republik, bei den Familien und Freunden der Opfer", schrieb Van der Bellen auf X.

Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP), ebenfalls auf X: "Ich bin zutiefst schockiert von den schrecklichen Nachrichten über Schüsse und Todesopfer an der Universität in Prag. Mein herzliches Beileid den Familien und Freunden der Opfer."

Und an seinen tschechischen Amtskollegen Petr Fiala gewandt: "Wir stehen fest an eurer Seite!" Auch zahlreiche Regierungsmitglieder von ÖVP und den Grünen zeigten sich betroffen.