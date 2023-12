Schüsse in Prager Karls-Uni mit Toten und Verletzten: Schütze wurde "eliminiert"

An einer Hochschule in der Prager Innenstadt sind Schüsse gefallen, das bestätigte die Prager Polizei am Donnerstag auf X (vormals Twitter). Es gebe mehrere Tote und dutzende Verletzte, teilte die Polizei nach Angaben der Agentur CTK am Donnerstag mit. In einem aktuellen Tweet der Prager Polizei ist zu lesen: "Der Schütze wurde eliminiert!!! Das gesamte Gebäude wird derzeit evakuiert, am Unfallort gibt es mehrere Tote und Dutzende Verletzte."

Nach ersten Informationen soll es zu dem Vorfall an der Philosophischen Fakultät der Karls-Universität am Jan-Palach-Platz gekommen sein. Dort werden Geisteswissenschaften unterrichtet.

