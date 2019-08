Amazonas-Regenwald brennt: Hunderte neue Feuer ausgebrochen

Macron will G-7 wegen Amazonas-Bränden in die Pflicht nehmen

Die Feuer überschatteten auch den Beginn des G-7-Gipfels im südfranzösischen Biarritz. Angesichts des Flammeninfernos will Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron die Teilnehmer des G-7-Gipfels in Biarritz in die Pflicht nehmen. "Das Amazonasgebiet ist unser Allgemeingut", sagte Macron am Samstag in einer Ansprache im französischen Fernsehen.

Frankreich sei in der Gipfelrunde besonders betroffen, denn es habe das Überseegebiet Französisch-Guyana in Südamerika, sagte Macron. Das Gebiet hat eine Grenze zu Brasilien. Macron hatte das Thema Waldbrände kurzfristig auf die Tagesordnung des Treffens der großen Industrienationen (G-7) gesetzt.