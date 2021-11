Am Ende musste der Präsident weinen

Was sollte Sharma jetzt tun? Er atmete auf dem Podium vor den Delegierten tief durch. Und dann noch einmal.



Und dann sagte der 54-Jährige mit Tränen in den Augen: „Ich bitte um Verzeihung für die Art, wie das gelaufen ist. Es tut mir sehr leid.“ Dann fiel er seine Entscheidung. Und fügte an: „Es ist auch von lebenswichtiger Bedeutung, dass wir dieses Paket schützen.“ Beim Wort „Paket“, package, versagte ihm die Stimme kurz. Und mit „schützen“ meinte er wohl, dass die vielen kleinen Erfolge der Verhandlungen, die in Summe doch ein großer sind, nicht geopfert werden sollten wegen einem geänderten Wort, auch wenn es um so etwas wesentliches geht wie die dreckige Kohlekraft.



Und dann schwieg er, sekundenlang. Er blickte vor sich auf den Tisch, führte seine rechte Hand zum Mund, ganz so als würde ihm das helfen, nicht weinen zu müssen. Die absolute Stille im Saal war fast unerträglich. Bis eine Delegierte oder ein Delegierter, es war nicht zu sehen, wer, zu klatschen begann, und dann gleich der nächste. Und der Nächste. Plötzlich applaudierte der ganze Saal, viele erhoben sich vom Delegiertensitz. Ganz so, als würde man Sharma auf die Schulter klopfen, zum Trost, aber noch mehr, um ihm Rückhalt zu geben, es ist gut, wie es ist, mehr ist heute nicht drin, du hast das jetzt richtiggemacht. Dieser Deal ist viel besser als kein Deal. (Hier finden Sie das Video von Sharmas Entscheidung).

Nächstes Jahr in Ägypten

Das Schlussdokument zur COP wurde wenige Momente später ohne Gegenstimme angenommen. Ja, so läuft das bei einer Weltkonferenz. Wir haben nächstes Jahr, bei der COP 27 im ägyptischen Sharm El-Sheik die nächste Chance, die Zukunft unserer Kinder und Enkelkinder besser zu machen. Dann müssen alle Staaten bessere Angebote darlegen, was sie gedenken, in den verbleibenden sieben Jahren bis 2030 zu tun.



Dazwischen, im März, wird uns der Welt-Klimarat IPCC Teil zwei und Teil drei des 6. Sachstandsbericht präsentieren. Welche Auswirkungen der Klimawandel bereits jetzt hat, was bereits unumkehrbar geschehen ist. Aber auch, wie die Klimakrise bewältig werden kann, das wird im dritten Teil stehen.



Wir dürfen, wir müssen also guter Hoffnung bleiben.