In 26 Stunden zur Klimakonferenz

„Ihre Ersparnis: 236,2 Kilogramm für Ihre Bahnfahrt pro Person im Vergleich zum Pkw“, steht auf dem ÖBB-Ticket für den Nachtzug Wien – Brüssel. Diese Berechnung stellt allerdings nur die ÖBB an, wie viel Treibhausgase weniger die Fahrt durch den Bahntunnel unter dem Ärmelkanal und die Zugfahrt von London nach Glasgow verursacht, ist da noch gar nicht eingerechnet.



Bundespräsident Alexander Van der Bellen hatte bereits 2018 die Reise zur Klimakonferenz in Katowice mit dem Zug angetreten, seine Anreise war von peinlichen Hoppalas der polnischen Bahn begleitet, die einfach vergaß, die reservierten Waggons von Van der Bellens Delegation anzuhängen.



Gewessler, die als Verkehrsministerin für die Bundesbahn zuständig ist, wird das eher nicht passieren, wenn sie Sonntagnacht mit dem Schlafwagen nach Brüssel (Fahrzeit: 12:42 h) und nach beruflichen Terminen in der EU-Hauptstadt am späten Montagnachmittag in den Eurostar nach London (Fahrzeit 2:01 h) und dann ins schottische Glasgow (Fahrtzeit: 4:29 h) reist. Eine Woche später geht es dann wieder zurück – ebenfalls per Bahn, aber dann über Amsterdam, nicht Brüssel.