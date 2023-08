Alleine essen gehen? Restaurants in Barcelona verbieten "Dinner For One"

Essen gehen ist für die meisten Menschen ein gesellschaftliches Event. Doch nicht jeder Gast kann oder will immer in Begleitung dinieren. In der katalanischen Hauptstadt Barcelona ist dies nun in vielen Lokalen nicht mehr möglich.

Wie die spanische Tageszeitung El País berichtet, weigern sich immer mehr Lokale auf der beliebten Tapas-Straße Blai und im Stadtteil Eixample, Einzelgäste zu bedienen. Es sei profitabler, ein Paar oder eine größere Gruppe als Gäste zu haben, so die Argumentation.