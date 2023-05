Entspannt am Strand

Die Bewohner Barcelonas versuchen dem Andrang rund um die Sehenswürdigkeiten zu entgehen. Sie verbringen ihre Freizeit lieber am vier Kilometer langen Sandstrand. Unter der Woche sind hier viele Sportler, vor allem Läufer, Radfahrer oder Volleyballer, aber auch Kindergartengruppen und Berufstätige in der Mittagspause. In den Strandbars (Empfehlung: El Xiringuito, Platja del Bogatell) direkt am Meer lässt sich der Tag entspannt ausklingen. Am Wochenende trifft man sich zum gemütlichen Familienpicknick oder auf der Rambla Poblenou im gleichnamigen Stadtteil, die von der Gran Via bis zum Strand führt.

Die Geschäfte sind nicht so überlaufen wie auf der bei Touristen beliebten Einkaufsstraße La Rambla und die zahlreichen Restaurants noch leistbarer. Hier merkt man auch, dass die aktuelle Stadtregierung weniger auf Autos als auf Fahrräder setzt – die eigens errichteten Kreisverkehre und Radspuren werden fleißig von jungen und älteren (E-)Bikern genutzt. Beim Flanieren sieht und hört man die grellgrün gefiederten wilden Papageien, die in der ganzen Stadt leben. Das laute Gezwitscher der Sittiche, die eigentlich aus Südamerika stammen und hier vor Jahrzehnten ausgesetzt wurden, ist für die Barceloner mehr Ärgernis als Freude.

Park Güell: Märchenhafte Grünanlage

Wir treffen die Vögel auch im Park Güell, einer von Gaudi im Jahr 1900 begonnen Wohnsiedlung für 60 reiche Familien. Hier lebte der Architekt selbst – heute ist sein Wohnhaus ein Museum –, das Projekt scheiterte allerdings, da die Wohlhabenden zu seiner Zeit lieber im exklusiven Zentrum leben wollten. Nur zwei der Villen und einige gemeinschaftliche Einrichtungen wie eine Markthalle wurden umgesetzt. Vorbild der märchenhaften Grünanlage, die später zum öffentlichen Park wurde, ist eine englische Gartenstadt.